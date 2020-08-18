Зеленський ввів Фокіна до Тристоронньої контактної групи.

Президент України Володимир Зеленський офіційно ввів до складу української делеґації у Тристоронній контактній групі колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Його призначено першим заступником голови делеґації Леоніда Кравчука.

Про це йдеться в указі №327/2020, який підписав Зеленський 18 серпня.

Фокін сказав у коментарі інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна", що координуватиме роботу представників Донбасу в ТКГ.

"Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи Мінської тристоронньої контактної групи", – сказав він.

Фокін додав, що віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков збереже позицію першого заступника голови делеґації, але кожен матиме окремі ділянки відповідальності.

Колишній прем'єр заявив, що має за честь узяти участь у роботі ТКГ. "Я дуже добре розумію специфіку цієї багатопланової роботи. Я добре знаю Донбас", – сказав він.