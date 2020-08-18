Конґресмени США застерегли Росію від військового втручання в Білорусі.

Вони теж висловили свою підтримку білоруським протестувальникам.

Комітет зі закордонних справ Палати представників Конґресу США в понеділок, 17 серпня, виступив з різким засудженням заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Москва готова надати Мінську допомогу, в тому числі військову, «для залагодження безпеки». Путінська заява пролунала на тлі перманентних масових акцій протесту в Білорусі проти фальшувань на президентських виборах, які відбулися дев’ятого серпня.

Американські конґресмени висловили свою підтримку протестувальникам, котрі вимагають реалізації своїх демократичних прав. «Ми підтримуємо білорусів, котрі, користуючись своїм правом на протест, вимагають зробити країну вільнішою та демократичнішою. Їхні голоси повинні бути почуті», – йдеться в спільній заяві голови комітету у закордонних справах Палати представників Еліота Енґеля (Eliot Engel), котрий репрезентує Демократичну партію та старшого республіканця комітету Майкла Маккола (Michael McCaul), опублікованій на офіційному сайті парламентського комітету.

У заяві лунає заклик захистити право Білорусі самій визначати своє майбутнє. «У той же час, коли Кремль намагається підірвати незалежність і суверенітет ще однієї європейської країни, ми беззастережно засуджуємо безрозсудну пропозицію президента Росії Володимира Путіна забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі. Ми закликаємо адміністрацію (Білий дім – Z) продовжувати відкидати агресію Москви і працювати разом з нашими європейськими союзниками для підтримки білоруського народу, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів, засудити надмірне застосування сили білоруською владою і захистити суверенне право Білорусі самостійно визначати своє майбутнє», – йдеться далі в документі.

Нагадаємо, що 15 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони країни заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним було досягнуто домовленості про те, що Москва «за першого ж запиту» допоможе залагодити безпеку Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.