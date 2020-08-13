"Справа Шеремета": Riffmaster'а залишили під арештом.

Апеляційний суд Києва 12 серпня відхилив клопотання захисників Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, і залишив його під вартою.

Про це повіодмляє "Радіо Свобода".

Засідання суду було фактично закритим: до зали судових засідань не допускали вільних відвідувачів і представників ЗМІ. В коридорі була пряма трансляція засідання.

У суді пояснили обмеження карантинними заходами, які діють у країні через розповсюдження коронавірусної інфекції.

Напередодні Київський апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт Юлію Кузьменко, яку утримували під вартою з грудня 2019 року.