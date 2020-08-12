У Львові готують телепроєкт «Чубай. Говорити знову».



На базі Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки тривають зйомки телепроєкту «Чубай. Говорити знову» – документального біографічного фільму про геніального українського поета Грицька Чубая. Про подробиці й особливості створення документального біографічного фільму у вівторок, 11 серпня, на знімальному майданчику розповіли його творці.

Телепроєкт «Чубай. Говорити знову» створює компанія «Фільм плюс» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Медіапартнером проєкту є телеканал «Еспресо». Режисер і продюсер телефільму – Михайло Крупієвський. Фільм матиме інноваційний формат, він поєднує жанри документального кіно та телевистави, дія якої розгортається в декораціях майстерні-підвалу Грицька Чубая.

Фото: facebook.com/m.krupievsky

Завдяки відеопроєкції стіни майстерні розсунуться та перенесуть глядача в час і простір, про який йдеться. Декорацію майстерні-підвалу Грицька Чубая створив художник-постановник телепроєкту “Чубай. Говорити знову” Олексій Хорошко (головний художник Львівського академічного театру Лесі Українки). Разом з відеоінсталяціями й комп’ютерною графікою вона має утворити своєрідний часовий портал, який віддзеркалює історичне й сучасне одночасно.

Дизайн-макет декорації майстерні-підвалу Грицька Чубая. Фото: facebook.com/chubaygovorytyznovu

«Першим поштовхом для мене був образ Борхесівської “Вавілонської бібліотеки”, як того ідеального літературного і поетичного світу, який існував в уяві Грицька Чубая. Але підвальна стеля утискає цей світ, і що це є совєтська-радянська дійсність, підкреслюється речами того часу. Переважно це технічні здобутки цивілізації: радіоприймач, магнітофон, кавомолка, друкарська машинка, заводний ліхтарик й інше. Проте для львівського стилю тоді особливо було притаманне поєднання атрибутів побуту гуцулів і австро-угорської культури, тому ці речі також присутні у майстерні Чубая», – розповів про цей задум Олексій Хорошко.

Про Грицька Чубая у фільмі розповідатимуть його друзі – поети, письменники, художники, філософи, які були свідками його життя і творчості, члени родини поета: дружина Галина Чубай, діти Тарас Чубай і Соломія Чубай, а також Василь Герасим’юк, Юрій Брилинський, Микола Рябчук, Роман Кісь, Орест Яворський, Роман Готра, Юрій Винничук, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич, Катерина Немиря, Святослав Максимчук, Мирослав Греділь.

Фото: facebook.com/chubaygovorytyznovu

Ініціаторкою створення телепроєкту є донька Грицька Чубая – Соломія Чубай.

«Для мене, як і для Тараса Чубая, популяризація творчості нашого батька є справою всього життя. Видання батькової поезії, організація вечорів і фестивалів, пов’язаних з його іменем, – це те, що я завжди робила й робитиму не лише як його донька, але і як людина, що сповідує певні ідеали та цінності. Цей телепроєкт актуальний зараз тому, що ми забули, як нам було погано жити в Радянському Союзі, ми забули, що таке “КГБ”, що таке жити тут під “залізним ковпаком”. Це були молоді люди, які насправді мали по двадцять чи двадцять з чимось років, які не могли виїхати, яким заборонялося говорити українською мовою, яким заборонялося писати українською мовою. Зараз сучасна молодь має ці кордони відкриті. Я, власне, хочу, щоб цей фільм був для світу і для молоді, яка має свободу і має волю, але не вміє цього цінувати… Я думаю, що він важливий тому, щоб ми зрозуміли, що ми українці й нам треба цінувати своє», – каже Соломія Чубай.

Зйомки біографічного документального фільму почали 4 серпня. Перше інтерв’ю – із сином Грицька – відзняли у студії Тараса Чубая.

Фото: facebook.com/chubaygovorytyznovu

«Для всього, що я написав на вірші батька, ще час не прийшов. Люди «доганяють» найпростіше. Це абсолютно нічого не має спільного ні з рок-н-ролом, ні з попсою, ні з цією минущою масовою культурою. Без сумніву, я користуюся усіма цими засобами як палітрою. Думаю, що батькова поезія та, сподіваюсь, моя музика на неї залишаться надовго, назавжди, як класичні, і як класична поезія насамперед. Найкраще, на мою думку, що я написав на вірші батька, – це музика на уривок з поеми «Говорити, мовчати і говорити знову». Коли навіть для себе граю її, відчуваю, які це були переживання, яка це була трагедія. Ця поема – як стиснута пружина, що випрямляється, стискається – хвилі, які б’ють тебе і збивають із ніг. Це найпотужніше, що батько написав після великої паузи, після страшних випробувань і депресій, також це було останнє що він написав», – каже Тарас Чубай.

Формальним ведучим, а по суті – провідником по життю Грицька Чубая – став український поет Сергій Жадан.

«У видатного поета Сергія Жадана у цьому фільмі й роль видатна. Передусім я хочу, щоб він привернув увагу своєї аудиторії до творчості Грицька Чубая, щоб завдяки йому вони відкрили для себе цей поетичний скарб. По-друге, Жадан не просто буде ведучим, він буде провідником по життю Грицька Чубая, бо він так само як і Грицько є місіонером, який прагне змінювати контекст навколо себе. Й останнє, що мене, звичайно, тішить, це те, що їхня творчість, для мене, поєднується в одну високу гармонію», – розповів Михайло Крупієвський.

Прем’єра фільму відбудеться в день народження Грицька Чубая 23 січня 2021 року на телеканалі «Еспресо».