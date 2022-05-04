Соломія Чубай презентувала пісню-молитву на слова Юрка Іздрика.

Співачка Соломія Чубай видала новий сингл «Інший». Це пісня-молитва. Автором слів є Юрко Іздрик.

Том Луголообі – рояль; Сашко Главацький – гітара; Остап Панчишин – аранжування; Мар’ян Криськув «Jennyrecords» - запис та зведення.

«Кожен українець зараз переживає важкі моменти у своєму житті. Розгубленість та злість, спустошеність і так хочеться, щоб поряд з тобою був хтось, щоб тебе потримав за руку і підтримав. Війна розкидала сім’ї та родини, знищені домівки. Навіть військові потребують підтримки: знати, що є хтось поряд, хто чекає, хто слухає, хто підтримає», - говорить Соломія Чубай.

Племінники Соломії жили в Гостомелі, втікали під обстрілами. Дивлячись на підлітків і розмовляючи з ними, з їхніми однокласниками у Бучі, і дивлячись на те, як світ реагує на всі ці події в Україні, Соломія зі своїми друзями-музикантами написали пісню «ІНШИЙ», щоб підтримати і також виплакати біль.

людина сама нічого не може людині завжди потрібен інший на кого себе помножити можна для кого варто писати вірші з ким можна разом долати відчай чи радість ділити не ризикуючи хто може в будь-яку мить засвідчити що ти – реальний що ти – існуєш побудь же іншим мені, мій боже постій поблизу… помовч… подихай…

Соломія Чубай не залишається осторонь цієї війни і як людина. Вона допомагає 28 Бригаді на передовій, хлопцям, які затопили крейсер Москва, а також 59 бригаді, яка працює в Чорнобаївці. Нещодавно хлопці привезли Соломії грамоту: «Соломії Чубай за волонтерську підтримку та допомогу у виконанні бойових завдань від 28 бригади "лицарів зимового походу".