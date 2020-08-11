Український суд примусив Кольченка до 40 годин виправних робіт.

Український суд присудив колишньому політичному в’язню Кремля Олександру Кольченку 40 годин виправних робіт за участь в акції під посольством Білорусі у Києві 10 серпня. Окремо буде суд щодо спротиву поліції.
Про це повідомив товариш Кольченка український режисер Олег Сенцов у Facebook.
"Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і, мабуть, ще не прокинувся", - обурився Сенцов.
"Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі? Відкритий суд, на який не пустили нікого з преси. Міліцейські (це не помилка друку) брехливі протоколи, які не відповідають дійсності, зафіксованій на відео... І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий – за спротив співробітникам міліції (це знов не помилка друку)", - зазначив Сенцов.
Сенцов певен, що це "проросійська та єксрегіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів".
Як зазначає видання "Грати", Шевченківський суд Києва визнав Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у зіткненнях біля посольства Білорусі.
Засідання проходило у кабінеті судді.
Після засідання Кольченко повідомив журналістам, що адвокатка просила викликати свідків, але суддя відмовила.
11.08.2020