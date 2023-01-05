Різдвяний обряд на Коломийщині хочуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини.

 

Як тільки приходить Різдво, у селі Саджавці на Коломийщині оживає унікальна традиція – "Драниця". Такого дійства справді більше ніде не побачиш. У Саджавці дуже цінують цей звичай не тільки старші люди, а й молодь. Вони бережуть його, передають із покоління в покоління, щоб він у жодному разі не забувся.

 

“Наша громада пишається тим, що маємо людей, які так поважають свої традиції. Ми також прагнемо зберегти цей звичай. А ще – показати його всій Україні. Тому управління культури та туризму подало драницю на внесення до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини”, – повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. 

 

Достеменно ніхто не знає, коли та за яких обставин започаткували такий колоритний звичай, який сьогодні є культурною родзинкою саджавського Різдва. Мотиви драничних колядок перегукуються із древніми дохристиянськими.

 

 

Хлопці збираються в компанії по 8-15 осіб, наймають музик (скрипаля, бубніста, баяніста, цимбаліста, сопілкаря). Хлопець-кавалєр веде "Драницю" до дівчини, яка йому подобається. Ось цієї ночі батьки можуть побачити, хто буде їхнім зятем. 

 

Починають колядувати під хатою. "Ой чи дома, дома..."  ця коляда прославляє господаря. Першим до хати заходить "Береза"  хлопець, який привів "Драницю". Батько дівчини зустрічає його з калачем (хлібом) ("Меланкою" зі столу) на порозі. Хлопець приймає хліб. Заносить його до хати та віншує словами: "Віншуємо на щісті, на здоров'ї, абисте дочекали від тепер за рік на многая і благая літ". 

 

Після віншування "Береза" калач заносить до хати і кладе на стіл поряд із "Василем".  Драничники стають в коло та колядують. І це вже інша коляда, яка залежить від кількості дівчат у хаті. Колядки "Ой у саді, саді...", "Ой по горі, горі...", "Ой попід лужечок...", "Дзвеніла вода..." прославляють вже дівчину  "ґречну панну". 

 

У Різдвяну ніч у Саджавці дівчат називають "ґречними". Коли хлопці надумали у даної "ґречної" сідати за стіл, то доколядовують: "Припирай драбину, лізь по солонину. Припирай ще вище, лізь по кубасище. А як маєш дівку, то давай горівку, а маєш сина давай бочку вина. На городі зело, буде у вас весело. На городі зілля, буде у вас весілля" і в кінці колядки віншують. А далі  танці: коломийка, вальс. 

 

Потанцювавши, хлопці сідають за стіл попробувати ґаздівської самогонки та смачних страв. Драничники недовго затримуються в одній хаті, йдуть далі, адже кожен хлопець хоче повіншувати свою кохану чи сестру.   

 

А дівчина швидко збирає зі столу  наступна "Драниця" має зайти до чистої прибраної хати.

 

Наступного дня дівчата хваляться одна одній, скільки разів були "ґречні". У кого було найбільше "Драниць" за ніч, та дівчина із гордістю носить звання  "ґречна".

 

05.01.2023

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