ЦВК заявила про неможливість провести вибори на лінії зіткнення.

Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення місцевих виборів в територіальних громадах Донецької та Луганської областей поблизу лінії зіткнення.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби Центрвиборчкому.

У ЦВК зазначили, що 30 липня комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.

"ЦВК взяла до відома надані висновки та на їхній підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", – перелічили в комісії.

У комісії додали, що взяли до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Комісія додала, що відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію.

Раніше, 28 липня, керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

Натомість Донецький осередок партії "Слуга народу" виступив зі заявою, в котрій наполягає на проведенні виборів.

"Донецька обласна організація партії "Слуга народу" категорично проти обмеження виборчих прав жителів Донбасу у будь-яких проявах. Ми одностайно виступаємо "ЗА" проведення місцевих виборів на всій підконтрольній Україні території регіону... Вибори на Донбасі мають відбутися, без виключень", – заявили в партії Зеленського.