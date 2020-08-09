Протестувальники в Лівані захопили будівлю МЗС.

Для її звільнення влада застосувала армію.

Десятки протестувальників у Бейруті в суботу ввечері, восьмого серпня, увірвалися в будівлю Міністерства закордонних справ. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Декількома годинами раніше тисячі людей зібралися на площі в центрі ліванської столиці, щоби вшанувати пам'ять загиблих під час вибухів у порту четвертого серпня. Трагедія забрала життя щонайменше 158 осіб. Розгнівані мешканці ліванської столиці вважають, що відповідальність за вибухи і завдання місту мільярдних збитків несе влада.

Протестувальники організували ходу від одного з найбільш зруйнованих районів міста у порту до центральної площі Мучеників. На ній вони встановили шибениці, висловивши таким чином свою думку про керівництво країни.

Акція протесту переросла в сутички з поліцією. Деякі демонстранти кидали в правоохоронців патики й каміння, поліція відповіла сльозогінним газом і ґумовими кулями.

Потім сотня екстремістськи налаштованих протестувальників увірвалася в будівлю МЗС й оголосила про створення там «штаб-квартири революції». Вони почали підпалювати знайдені в будівлі дипломатичного відомства документи і зображення президента країни.

МЗС Лівану впродовж декількох годин перебувало в руках демонстрантів. Лише втручання армії дозволило звільнити будівлю від проестувальників. Відтак військовики почали патрулювати вулиці Буйрута на машинах із кулеметами.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок заворушень вже постраждало близько півтисячі осіб. За відомостями поліції, під час сутичок із демонстрантами в центрі Бейрута загинув один правоохоронець.

Прем'єр-міністр Лівану Гасан Діаб в суботу виступив з телезверненням, в якому заявив, що вибух стався через корупцію. Він також зазначив, що бачить вихід із кризи в дострокових виборах.