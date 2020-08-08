В Україні четверта доба антирекордів ковіду.

В Україні четверту добу поспіль фіксують антирекорд захворювань на COVID-19. Упродовж минулої виявлено 1489 випадків коронавірусної хвороби, що на 36 захворювань більше, ніж днем раніше.

Про це йдеться в даних, які поширила Рада національної безпеки та оборони в суботу.

Найбільше добових випадків виявили в Києві (200), в Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134) та Івано-Франківській (126) областях.

За добу зафіксовано 27 летальних випадків. Загалом за час пандемії померло 1879 осіб.

Минулої доби одужало 600 людей. За весь час коронавірусну хворобу подолало 43 655 пацієнтів в Україні.