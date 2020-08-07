Тернопіль перейшов із "червоної" зони у "зелену", Луцьк – у "помаранчеву".

В Україні змінили поділ на карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ", покликаючись на дані уряду.

Згідно з новими даними, до "червоної" зони потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район у Чернівецькій області.

Водночас Тернопіль, який упродовж тижня перебував у "червоній" зоні, опинився у "зеленій", а Луцьк із "червоної" зони перейшов до "помаранчевої".

Київ та Київська область залишаються у "зеленій" зоні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила запровадження карантинних обмежень, передбачивши з 1 серпня поділ країни на умовні чотири зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

Визначають зони на основі чотирьох критеріїв: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

При відхиленні протягом п’яти днів від певних показників приймається рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці до більш м’якої або більш суворої зони.

Впродовж 1-7 серпня у червоній зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.