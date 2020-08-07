Україна дійшла до півтори тисячі випадків COVID-19 за добу.

Число добових захворювань COVID-19 в Україні приблизилося до півтори тисячі – упродовж минулої доби лабораторії підтвердили 1453 нові випадки коронавірусної хвороби. І це вже третя поспіль доба антирекордів.

Графіка – Віталій Руденький

Згідно з даними, опублікованими у п'ятницю Радою національної безпеки та оборони України, найбільшу кількість добових випадків коронавірусної хвороби виявили у Києві – 186 нових недужих. В Одеській області – 156, у Львівській – 152, у Харківській – 146, в Івано-Франківській – 131, у Рівненській – 100.

Окрім того, минулої доби зафіксовано антирекорд летальних випадків – згідно з офіційними даними, внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 33 людини. Третина всіх летальних випадків припала на Львівщину.

Загалом за час пандемії занедужала 78 261 особа. Померло 1852 людей. Одужало – 43 055.