Дві третини українців не матимуть вакацій цього літа.

В Україні 66% громадян не були та не планують йти у відпустку влітку 2020 року.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня.

Згідно з даними соціологів, 16% респондентів уже були у відпустці влітку цього року, 18% планують її на це літо, 66% не планують та не були у відпустці.

Серед тих, хто вже був у відпустці або тільки планує, 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті, а ще така сама кількість – в іншому регіоні України. Лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження – в межах 2,2%.