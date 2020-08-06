Лукашенко запросив прокурорів України і Росії самим розібратися з "вагнерівцями".

 

Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії та України для розгляду ситуації зі затриманими бойовиками "Приватної військової компанії Вагнера".

 

Про це він заявив під час наради у четвер, повідомила пресова служба президента Білорусі.

 



"Щоб зняти ці балачки щодо так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора. Ми вчора довго розмовляли на цю тему з Президентом України Володимиром Зеленським. Зрозуміло, про що йшлося, ЗМІ про це вже повідомляли. Моя позиція була однозначною: ми маємо білоруські закони, правопорушення вони здійснювали на території Білорусі. Усе те, що у нас сьогодні у слідчому комітеті виявлено, ми знаємо", – повів Лукашенко.

 

Він висловив сподівання, що очільники слідчих органів України, Білорусі та РФ зможуть досягнути спільної думки. "Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте потрібним. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів ухваліть рішення стосовно цих хлопців. Що ухвалите втрьох, так і буде", – сказав Лукашенко.

 

Президент Білорусі зазначив, що правоохоронні органи країни будуть діяти за законом і "з людського фактора" – але без політики.

 

"Ми вирішимо цю проблему. Жодної політизації не має бути. Нам не треба спектаклі ні політичні, ні економічні. І лякати нас теж не треба наслідками. Ми знаємо про всі наслідки", – додав Лукашенко.

 

Нагадаємо. напередодні Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови закликав Олександра Лукашенка посприяти у видачі українським правоохоронцям тих "вагнерівців", котрі брали участь у війні на Донбасі.

 

"Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", – сказав керівник держави.

 

Судячи з повідомлення пресслужби білоруського президента, Лукашенко не давав Зеленському жодних обіцянок: він сказав, що офіційний Мінськ вирішуватиме долю бойовиків на підставі договірної бази з українцями та росіянами.

 

"Володимир Зеленський зачепив у розмові питання про затриманих у Білорусі бойовиків. Він проінформував, що вони брали участь у бойових діях на Донбасі, й українська прокуратура веде розслідування цих фактів. Олександр Лукашенко натомість відзначив, що правоохоронні органи співпрацюватимуть із цього питання в рамках підписаних із Росією та Україною міжнародних угод", – зазначили в офісі бацьки.

 

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