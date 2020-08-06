Україна досягла нового антирекорду з COVID-19.

Минулої доби в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків захворювання COVID-19 – 1318 нових пацієнтів. Попередній максимум був днем раніше – 1271 захворювання.

Про це йдеться в даних Ради національної безпеки та оборони, поширених у четвер.

Упродовж доби констатували смерть 31 людини. Таким чином повторено піковий показник, зафіксований іще в середині червня.

За добу одужало 997 осіб.

Найбільше нових випадків ковіду підтвердили у Львівській області (197), Києві (180), у Харківській (142), Івано-Франківській (127) та Одеській (110) областях.

Найбільше активних хворих – у Львівській області (7402), у Києві (5713), в Івано-Франківській (3217), Закарпатській (3029) та Одеській (2296) областях.

Загалом за час пандемії зареєстровано 76 808 випадків коронавірусної хвороби. Померло 1819 людей. Одужало – 42 524.