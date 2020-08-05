Антирекорд COVID-19: за добу – 1271 випадок захворювання.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували новий антирекорд із добової захворюваності COVID-19 – 1271 новий випадок. Нагадаємо, попередній максимум був минулого тижня – 1197.

 

Про це йдеться у даних Ради національної безпеки та оборони, поширених у середу. 

 

У Львівській області підтвердили 156 нових випадків, у Києві – 150, у Харківській області – 148, в Івано-Франківській – 127.

 

В Одеській області за минулу добу зареєстровано 93 нових недужих, у Рівненській – 87, у Закарпатській – 78, у Чернівецькій – 69, на Волині – 56.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу встановлено два антирекорди – за кількістю нових хворих COVID-19 і за кількістю госпіталізацій (до лікарень поклали 293 захворілих).

 

"Упродовж останнього тижня кількість нових випадків не стає меншою, ніж тисяча. Сьогодні – черговий антирекорд", – цитує "Українська правда".

 

05.08.2020

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