Антирекорд COVID-19: за добу – 1271 випадок захворювання.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували новий антирекорд із добової захворюваності COVID-19 – 1271 новий випадок. Нагадаємо, попередній максимум був минулого тижня – 1197.

Про це йдеться у даних Ради національної безпеки та оборони, поширених у середу.

У Львівській області підтвердили 156 нових випадків, у Києві – 150, у Харківській області – 148, в Івано-Франківській – 127.

В Одеській області за минулу добу зареєстровано 93 нових недужих, у Рівненській – 87, у Закарпатській – 78, у Чернівецькій – 69, на Волині – 56.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу встановлено два антирекорди – за кількістю нових хворих COVID-19 і за кількістю госпіталізацій (до лікарень поклали 293 захворілих).

"Упродовж останнього тижня кількість нових випадків не стає меншою, ніж тисяча. Сьогодні – черговий антирекорд", – цитує "Українська правда".