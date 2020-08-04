Підозрюваному в державній зраді генералу СБУ оголосили ще одну підозру.

 

Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і сприянні терактам, звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

 

Про це повідомляє "Ґрати".

 

 

4 серпня прокурор Сергій Труш клопотав у суді про продовження тримання під вартою Шайтанова до закінчення досудового розслідування 14 жовтня. На думку представника державного обвинувачення, ризики, що підозрюваний може втекти або знищити докази, не зменшилися.

 

Прокурор також зазначив: під час розслідування встановлено, що 4 і 13 вересня 2019 року Шайтанов зустрічався з агентом СБУ Іваном Лукашевичем в ресторані "Одеса", щоб домовитися про вбивство Адама Осмаєва.

 

13 вересня відбулася передача чотирьох тисяч доларів за вчинення злочину, згідно з даними правоохоронців. 20 жовтня він передав ще тисячу доларів.

 

Під час обшуку в квартирі Шайтанова знайшли порізані фрагменти sim-карти, номер якої збігається з тим, за яким Шайтанов контактував із Лукашевичем.

 

Шайтанов заявив у суді, що озвучена прокурором інформація "не відповідає дійсності". Його адвокат Георгій Тігішвілі просив суддю призначити будь-яку іншу міру, крім арешту.

 

Сам Шайтанов запевняє, що він має тісні соціальні зв'язки в Україні і не збирається ховатися від слідства. Також автогонщик Олексій Мочанов зголосився взяти генерала на поруки.

 

Вислухавши сторони, суддя відхилив клопотання захисту і продовжив термін арешту Шайтанову.

 

Після засідання слідчий Артем Баховський вручив Шайтанову зміни до підозри. Йому додали статтю про незаконне зберігання зброї – а саме патронів до пістолета, які знайшли у нього вдома під час обшуку.

 

Адвокат Тігішвілі сказав, що у Шайтанова дійсно є зброя як у співробітника СБУ, і він має всі необхідні документи для її зберігання. Але слідчий поки не просив їх надати.

 

Нагадаємо, у квітні оперативники СБУ провели спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова. Спецслужба повідомила про те, що зібрала "вичерпну доказову базу" його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

 

04.08.2020

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