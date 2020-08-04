США і Польща завершили перемовини про розширену оборонну співпрацю.

Домовленості дозволять збільшити американську військову присутність в Польщі.

Сполучені Штати і Польща завершили переговори щодо Угоди про розширену оборонну співпрацю (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA). Про це в понеділок, 3 серпня, оголосив американський міністр оборони Марк Еспер. За його словами, які цитує польське видання Forsal, нова американсько-польська домовленість сприятиме «посиленню стримування Росії та зміцненню НАТО, а також заспокоїть наших союзників».

«EDCA відображає спільне бачення, викладене в спільних деклараціях, підписаних президентами Дональдом Трампом та Анджеєм Дудою в 2019 році. Зокрема, угода забезпечує необхідну законодавчу базу, інфраструктуру та справедливий розподіл тягарів, які мають важливе значення для поглиблення нашої оборонної співпраці… Ми вітаємо учасників перемовин з цією важливою віхою для польсько-американських відносин та нашої колективної трансатлантичної безпеки. Передова присутність у Польщі на східному фланзі НАТО покращить нашу стратегічну та оперативну гнучкість», – наголосив Еспер у заяві, розміщеній на веб-сайті Пентаґону.

Угода дозволить збільшити американську присутність в Польщі на ротаційній основі приблизно на тисячу солдатів. Нині там вже дислокується 4 500 військовослужбовців США.



Інформацію про успішне завершення перемовин з американцями підтвердив і голова Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak). «Угоду про посилену присутність американських військ у Польщі буде підписано за відносно короткий час», – запевнив він.