Харківщина наздогнала Львівщину за кількістю добових випадків COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 1061 випадок коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 74 219.
Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у вівторок.
Найбільше добових випадків зареєстровано у Львівській (146), Харківській (143) та Івано-Франківській (127) областях та в Києві (108).
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померло 26 людей (загальне число летальних випадків - 1764).
Минулої доби одужало 737 пацієнтів (за час панлдемії подолали ковід 40 613).
Станом на ранок 4 серпня в Україні 31 842 активні випадки хвороби. Найбільше - на Львівщині (7288), в Києві (5480), в Івано-Франківській (3122) та Закарпатській (3048) областях.
04.08.2020