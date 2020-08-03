Івано-Франківщина – лідер за приростом активних випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 73 158.
Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки та оборони у понеділок.
Найбільше добових випадків виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119) областях і в Києві (102).
Найбільший приріст пацієнтів, що є активними носіями хвороби, – на Івано-Франківщині (104) та на Львівщині (103).
Напередодні Прикарпаття вперше за тривалий час стало лідером за кількістю нових випадків COVID-19 (Івано-Франківщина – 115, Львівщина – 112, Київ – 110).
03.08.2020