Єрмак не засмутився через відкоша Росії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив автентичність листа заступника глави адміністрації президента Росії Дмітрія Козака про безперспективність подальших переговорів радників лідерів держав "нормандського формату". На думку Єрмака, лист від колеги є проявом дипломатичної гри, а в самому Києві певні, що переговорний процес триває.

Про це Єрмак сказав у коментарі інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи й те, що обставини постійно змінюються. Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості. Дуже непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію. І лист пана Козака, на мій погляд, – це, скоріше, про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу", – сказав Єрмак.

З його слів, говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу. "Робота триває", – заявив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що на Донбасі усталилося перемир'я, й це прямий результат роботи саме Тристоронньої контактної групи в Мінську та "нормандського формату".

Єрмак наголосив, що українська сторона перебуває в діалозі та прагне результату. "Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, – це нормально, це дипломатія. І це – переговорна психологія. Треба це розуміти та спокійно ставитися до таких листів і їх інтерпретацій", – зазначив він.

Напередодні українське проросійське видання "Страна" повідомило: заступник глави адміністрації президента Росії Дмітрій Козак 27 липня надіслав лист раднику канцлерки Німеччини Яну Геккеру, у якому назвав переговори про врегулювання ситуації на Донбасі на рівні політичних радників лідерів "Нормандської четвірки" безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату. Копії листа пішли до керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, радника президента Франції Еммануеля Бонна, а також міністрів закордонних справ держав.

Козак, зокрема, заявив, що останніх домовленостей щодо Донбасу вдалося досягнути без будь-якої участі Normandie. Натомість у Кремлі не вдоволені проєктом певного документа, що його зараз розглядає "четвірка".

"Це наводить на думку припинити безглузді переговори радників N4 щодо змістовних питань урегулювання конфлікту. Звісно, цей "експеримент" можна продовжити, але вже без діяльної участі Росії. З усією відповідальністю запевняю, що я не маю наміру далі брати участь у цій нескінченній "виставі" з відвертою імітацією бурхливої діяльності щодо врегулювання", – написав Козак.