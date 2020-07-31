Івано-Франківщина вийшла на друге місце за поширенням COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1090 випадків коронавірусної хвороби. Число захворювань уп'яте за час пандемії перевищило тисячу.

 

Про це йдеться у даних Ради національної безпеки та оборони, опублікованих у п'ятницю.

 

 

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській області – 147 за добу. На другу сходинку піднялася Івано-Франківщина – 111 пацієнтів. Далі – Київ: 110.

 

Станом на 31 липня кількість зареєстрованих активних хворих – 29 439.

 

Івано-Франківщина увійшла в трійку областей із найвищою часткою захворювань COVID-19 серед населення (ще позавчора до трійки входив Київ). Найбільша кількість активних хворих у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (276) Закарпатській (232) та Івано-Франківській (203) областях, йдеться у звіті Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

Загалом за час пандемії підтверджено 69 884 випадки COVID-19. З-поміж них 38 752 уже одужали (598 за добу), 1693 померли (20 за добу).

 

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (4%) та Чернівецькій (3,7%) областях.

 

31.07.2020

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