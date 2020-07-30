Венедіктова взяла собі в радники Піскуна.

 

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

 

Про це в четвер, 30 липня, повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото відповідного №1936ц від 27 липня 2020 року.

 

Святослав Піскун на нараді експертів і "реформаторів" із Іриною Венедіктовою 

 

Згідно з документом, Піскун працюватиме радником генпрокурора “поза штатом на громадських засадах”.

 

Видання “Українська правда”, покликаючись на джерела в Офісі генпрокурора, підтвердило призначення Піскуна радником.

 

 

Святослав Піскун очолював генеральну прокуратуру тричі – із липня 2002 року по жовтень 2003-го, із грудня 2004 року по жовтень 2005-го, у квітні-травні 2007-го.

 

Був народним депутатом України V та VI скликань від Партії регіонів.

 

"В бій ідуть лише... молоді обличчя", – коментує Юрій Луценко.

 

"Наступний крок – повернути Віктора Пшонку", – обурився експерт з питань правоохоронної реформи Олександр Лємєнов (розкритикувавши при цім і Луценка).

 

"Це ж треба було голосувати за Зеленського у 2019, щоб у 2020 до влади повернули Кравчука і Піскуна", – зазначив експерт Комітету виборців України Денис Рибачок.

 

30.07.2020

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