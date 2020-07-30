Зеленський призначив Кравчука представником України у Контактній групі.

Президент України Володимир Зеленський призначив представником України у Тристоронній контактній групі першого Президента України, колишнього голову Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Як заявив Зеленський, колишній Президент має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Банкова запевняє, що новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюють та ухвалюють в межах роботи групи.

Кравчук сказав, що хоче досягнути миру на Донбасі.

"Я, природно, думав над цим. Але коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці та дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився", – заявив він.

Леонід Кравчук відзначив провідну роль Зеленського у відновленні переговорного процесу. "Він не боїться приймати непопулярні рішення", – зазначив Кравчук.

Перший Президент хоче, щоб країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, згуртуватися навколо досягнення миру в Україні. "Маємо шукати шлях і об’єднуватися", – підсумував він.