COVID-рекорд в Україні: 1197 захворювань за добу.

Поширення коронавірусної хвороби досягло чергового пікового значення в Україні – за підсумками минулої доби виявлено 1197 нових випадків COVID-19. Попередній максимум був 25 червня – 1109 захворювань. Статистика вчетверте за час пандемії перетнула тисячний поріг.

Про це йдеться в даних, опублікованих у четвер Радою національної безпеки та оборони.

Графіка – Віталій Руденький

Найбільше добових випадків зафіксовано в Києві – 199. У Львівській області діагностували 131 захворювання, у Рівненській – 105, Івано-Франківській – 104.

Минулої доби констатовано 23 летальних випадки (загалом померло 1673 людини) і 760 одужань (за час пандемії поправилося 38 154 особи).