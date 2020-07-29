Дві третини українців підтримують ЗНО.

Дві третини українців – 67% – підтримують запроваджену в 2008 році систему вступу до закладів вищої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 3-9 липня. Результати дослідження презентували на пресовій конференції в Києві у середу, інформує УНІАН.

Не підтримують ЗНО лише 14% респондентів.

Причинами підтримки оцінювання 70% громадян називають те, що ЗНО поставило всіх абітурієнтів у рівні умови. Близько 60% говорять, що ЗНО дозволило зменшити рівень корупції під час вступу до вишів.

Позитивні оцінки переважають у всіх регіонах, хоча на сході та півдні близько 28% не вважають, що ЗНО дозволило зменшити рівень корупції.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю серед 2022 респондентів віком від 18 років за місцем їх проживання у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.