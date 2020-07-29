Президент розглядає кандидатуру Кравчука для заміни Кучми в ТКГ.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на посаду нового голови делеґації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядають кандидатури першого заступника голови, віце-прем'єр-міністра України Олексія Резнікова, а також першого Президента України Леоніда Кравчука та ще декількох осіб.

Про це керівник держави сказав на брифінгу журналістам після відвідання Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві, інформує УНІАН.

"У нас є декілька претендентів. Один з претендентів, ви знаєте, – наш віце-прем'єр-міністр Резніков… Ми також говоримо з першим Президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще пара кандидатур", – сказав він.

Зі слів керівника держави, офіційна інформація буде найближчими днями.

Президент висловив вдячність колишньому голові делеґації Леонідові Кучмі.

"Дійсно, він дуже потужно та багато працював. Це складна робота – очолювати таку групу. Це дуже складна робота бути в тому чи іншому напрямі – особливо в політичному та безпековому напрямах, саме там засідання йдуть 10-15 годин. Іноді люди сперечаються та інколи знаходять вихід, який потім коштує нам тією чи іншою кількістю збережених життів на Донбасі", – додав керівник держави.

Зеленський відзначив, що переговорний процес в Мінську – це "дуже складна робота". "Люди наші, суспільство, більшість депутатів ВР, які говорять про війну на Донбасі, які говорять про «Мінськ», як нам діяти, чи треба нам там бути, чи треба виходити [з "мінських домовленостей"], – ці люди не розуміють, що там відбувається", – зауважив Президент.

"Треба знайти баланс: людину, з якою розмовляє Росія, людину, яку поважають в Україні, людину, яка може домінувати за столом перемовин, людина, яка може не зрадити Україну в дуже складні моменти", – сказав Зеленський.

Президент не бачить на цій посаді ані "правого", ані "лівого", а "центриста", "який балансує та якого поважає більшість населення України як на сході, так і на заході".