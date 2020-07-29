Резніков: Порушити "режим вогню" – не означає порушити перемир'я.

Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, заступник української делеґації у складі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков заявив: обстріли українських позицій, зафіксовані на Донбасі після 27 липня, є випадками порушення саме "режиму тиші", а не порушення перемир'я.

Про це Резніков сказав під час вебінару "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?", повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші. Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я. Тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, своєю чергою, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню", – зауважив Резніков.

Віце-прем'єр повідомив, що сьогодні має відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ; учасники мають обговорити випадки обстрілів українських позицій, про які 27 липня повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

"Я хотів би заспокоїти критиків цього перемир’я, що нібито українська армія позбавлена права вести вогонь, – це не так. Хочу нагадати всім норми міжнародного права. Стаття 51-а статуту ООН дає право будь-якій країні на самозахист і самооборону, чим Україна, по суті, й користується з початку воєнної агресії з боку Російської Федерації. Стаття 40 Гаазької конвенції 1957 року, яка регулює закони та звичаї ведення війни, чітко формулює, що в разі порушення перемир’я однією із сторін інша сторона має право на вихід з цього перемир’я", – зауважив Резніков.

Він наголосив на тому, що "мінські угоди" залишаються безальтернативним переговірним майданчиком, який дає надію на припинення цієї гібридної війни та перехід до проведення місцевих виборів, котрі мають стати фіналом політичного врегулювання. "Тому сьогодні ми будемо робити все, щоб «Мінськ» виконувався, але з розумінням, що головним завданням є безпечна реінтеграція тих територій і тих земель. Я підкреслюю і наголошую, що це має бути безпечна реінтеграція. Всі заходи і процеси, які будуть відбуватися, не повинні нести загрозу територіальній цілісності України, її суверенітету і її унітарному державному устрою", – наголосив віцепрем’єр-міністр України.

Резніков повідомив, що Офіс Президента наразі шукає особу, котра змінить Леоніда Кучму на посаді керівника ТКГ. "Хто ця людина, це вже визначить Президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – зазначив Резніков.

Наразі віце-прем'єр сам виконує обов'язки керівника делеґації як перший заступник.