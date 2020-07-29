В Україні знову понад тисячу захворювань ковідом за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1022 випадки коронавірусної хвороби. Кількість добових захворювань перетнула тисячу втретє за час пандемії.

 

Про це йдеться в даних, опублікованих у середу вранці на сайті Ради національної безпеки та оборони.

 

 

Упродовж доби найбільше випадків виявили у Львівській області (149), у Києві (132) та Івано-Франківській області (118).

 

Загальне число виявлених захворювань збільшилося до 67 597.

 

Одужало 37 394 осіб (650 за добу).

 

Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла 21 людина (за час пандемії – 1650 летальних випадків).

 

Наразі в Україні 28 553 активних пацієнтів; кожен четвертий – у Львівській області (6814).

 

29.07.2020

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