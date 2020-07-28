«Українська пісня-2020» відбудеться, але без глядачів у залі.

Львів таки зважиться на проведення масштабної музичної події – Національного проєкту «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Проте формат таки доведеться змінити. За планами організаторів, п’ята «Українська пісня» мала відбутися 15 серпня на «Арені Львів». З початком пандемії та запровадженням карантинних обмежень було два виходи: або скасувати подію, або знайти для неї новий формат. Тож грандіозний проєкт цьогоріч відбудеться як спецпроєкт – 13 серпня на сцені Львівської опери у форматі телезйомки і без глядачів у залі.

На сцені виступлять зіркові хедлайнери: «Без Обмежень», MÉLOVIN, Сергій Бабкін, Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, М’ята, Grohotsky та інші артисти. На одну сцену з ними вийдуть п’ятеро фіналістів конкурсного відбору «Української пісні». Адже навіть при зміні формату мета Національного проєкту «Українська пісня / Ukrainian Song Project» залишається незмінною: пошук і популяризація молодих артистів з різних міст України, а також підтримка і промоція українськомовної музики в Україні та у світі. Цьогорічними переможцями відбору стали Shy, EDGAR&EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce. Рішення щодо чотирьох переможців-2020 прийняло компетентне журі (організатор і генпродюсер «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик, продюсер телеканалу «Україна» і «Музична платформа України» Геннадій Вітер, генпродюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, виконавчий директор «Українська пісня / Ukrainian Song Project», засновник Kontramarka.ua і лейблу «Контрамарка» Олександр Порядченко і музичний продюсер Вадим Лисиця), а п’ятого було визначено шляхом голосування у мережі, в якому взяли участь понад 100 тисяч інтернет-користувачів.

«Молодь повинна творити нове. Українські артисти не можуть поставити свою творчість на паузу, – зазначає генеральний продюсер Національного проєкту «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик. – Тому ми вирішили, що «Українська пісня-2020» таки відбудеться. У новому форматі, але обов’язково відбудеться – з дотриманням усіх карантинних норм. Це буде телевізійний спецпроєкт. Ми відзнімемо у Львові, у культурній столиці, концерт за участю ТОП-зірок української сцени і молодих артистів, яких відкриває наш проєкт. І цю телеверсію у знаковий для нашої країни день, у День Незалежності, покаже на всю Україну телеканал «Україна» у популярному шоу «Музична платформа». Так ми продемонструємо усій країні, що українська пісня твориться і звучить попри все».

Натомість 5-річчя «Українська пісня / Ukrainian Song Project» відсвяткує через рік. Уже названо дату й місце – 14 серпня 2021 року на «Арені Львів».