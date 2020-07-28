Коронавірус не відпочивав: У тижневій статистиці вперше не було впадини.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 919 нових випадків коронавірусної хвороби, що є найбільшим значенням вівторкової статистики за весь час пандемії. Зазвичай, у перші два дні тижня графік поширення ковіду йшов на спад з огляду на сповільнення (чи зупинку) опрацювання тестів у вихідні дні. Натомість поточні понеділок-вівторок випередили всі попередні на понад сотню.

Як випливає з даних, оприлюднених на сайті Ради національної безпеки та оборони, найбільше добових випадків виявили на Львівщині (147), у Києві (110), в Івано-Франківській (103), Рівненській (83) і Одеській (71) областях.

Загальне число захворювань зросло до 66 575.

За весь час пандемії померло 1629 людей (13 летальних випадків упродовж доби), одужало – 36 744 (622 за добу).

В Україні зафіксовано 28 202 активних носіїв хвороби, кожен четвертий (6736) – у Львівській області.