Профспілки Бразилії подали на президента до суду в Гаазі у зв’язку з коронавірусом.

Болсонару звинувачують в свідомому ставленні під загрозу життя співгромадян.

 

 

Бразильські профспілки подали позов проти президента Жаїра Болсонару в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Вони звинувачують главу держави в порушеннях прав людини під час пандемії COVID-19. Про це подало видання Estado de São Paulo в понеділок, 27 липня. Болсонару раніше неодноразово заперечував серйозність захворювання і називав COVID-19 «легким грипом». Пізніше вірус SARS-CoV-2 виявили і у нього.

 

Офіційно позов подала профспілкова конфедерація Unisaude, яка об’єднує лікарів, медсестер та інших медичних працівників. На переконання профспілкових активістів, бразильська влада з Болсонару на чолі не вживала необхідних заходи зі захисту населення від поширення інфекції, тим самим свідомо поставила під загрозу життя співгромадян, а передовсім медиків.

 

«Влада країни вперто нехтувала та систематично заперечувала загрози, які становила пандемія. Відтак вона винна у катастрофічних наслідках для країни у вигляді тотального краху лікарняної системи, та контролю за здоров’ям», – йдеться в позовній заяві.

 

Позивачі вважають, що позиція президента йде врозріз з вказівками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони також звинувачують главу держави в «заохоченні до масових зібрань без масок та інших запобіжних заходів та участі в таких зборах», а також у «інших безвідповідальних діях». Всю цю недбалість з боку уряду Болсонару та «брак відповідного реагування на пандемію» можна, на думку позивачів, вважати «злочином проти людства» та «актом геноциду».

 

У позовній заяві вказується, що минулого тижня Бразилія як країна, що найбільше постраждала від коронавірусу після США, «пережила сім найтрагічніших днів пандемії: 18 до 25 липня включно на COVID-19 захворіло 51147 людей,  померло 1211 пацієнтів. За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, на ранок вівторка, 28 липня, загальна кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Бразилії з початку епідемії сягнула 2,446,397. Померло 87,737 пацієнтів.

28.07.2020

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