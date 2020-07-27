Бойовики вдалися до масштабних обстрілів якраз перед початком перемир'я.

 

Командувач Об'єднаних сил на Донбасі видав наказ про припинення вогню на Донбасі.

 

Про це повідомляє пресова служба ООС.   

 

 

"Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Командування Об'єднаних сил підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та почали діяти з 00:00 год. 27 липня 2020 року", – йдеться у офіційному повідомленні.

 

Іще опівночі пресцентр ООС поінформував: із 0:00 год. 27 липня в зоні проведення операції почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

 

Водночас, штаб констатував, що останню перед перемир'ям добу бойовики використали для обстрілів і провокацій, зокрема з використанням важкого озброєння.

 

Так, 26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

 

“Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли. Так, ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння. Неподалік населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивних снаряди калібру 122 мм та вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь”, – йдеться у повідомленні.

 

За минулу добу внаслідок обстрілу противника один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доставили до медичного закладу та надали необхідну медичну допомогу.

 

Крім того, ворог утнув провокацію неподалік Новомихайлівки (Мар’їнський район) та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів.

 

“Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляють їх винятково в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати – і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню”, – обурились у штабі ОС.

 

Також український штаб зафіксував обстріл бойовиками житлових будинків: 26 липня російські збройні формування застосували міномети калібром 82 мм під час вогню у бік міста Авдіївка; одна з мін влучила в дах дачного будинку. На подвір’ї виявили дві вирви, ймовірно, від влучання мін калібру 82 мм.

 

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому підрозділи зі складу Об’єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей”, – підкреслили в ООС.

 

27.07.2020

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