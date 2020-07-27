Івано-Франківщина повернулася в лідери за поширенням ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 807 нових випадків коронавірусної хвороби – це максимальна кількість захворювань за час пандемії, що були зафіксовані за підсумками вихідного дня.

Про це йдеться в даних Ради національної безпеки та оборони, оприлюднених у понеділок.

Найбільша кількість добових випадків COVID-19 зафіксована у Львівській області – 120. До числа лідерів уже котрий день входить Івано-Франківщина: минулої доби – 96 випадків захворювання, днем раніше – 88, ще раніше – 85.

Загальне число захворювань – 65 656.

Минулої доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 11 людей (загальне число летальних випадків – 1616).

За добу одужало 315 (загалом – 36 122).