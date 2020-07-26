Сенцов: Якщо розмовляєш російською мовою – підтримуєш ворога.

Український режисер, в'язень Кремля Олег Сенцов вважає: розмовляти російською мовою – означає підтримувати ворога.

Про це Сенцов сказав у інтерв'ю виданню "Новинарня".

"Зараз мова – це маркер. Багато моїх російськомовних друзів, у тому числі тих, які вийшли з тимчасово окупованого Криму, переходять на українську, бо це маркер. Якщо ти говориш українською – отже, ти за Україну. Це важливо. Державна мова – це те, що має об’єднувати нашу націю. Мова, державні атрибути, напрямок на поступову розбудову європейської держави та вихід з пострадянського простору", – зазанчив Сецнов.

"Якби в нас були нормальні стосунки з Росією – не було б війни. А зараз, якщо ти розмовляєш російською, ти підтримуєш ворога тим самим. Гібридна війна триває через мову теж. Вони це використовують. І коли ти переходиш на українську – це як захист державності", – певен Олег.



Олег Сенцов додав, що українську мову добре розумів завжди, але ніколи не спілкувався. Його перший виступ був у Давосі на “українському сніданку” (23 січня 2020 року. "Читаю українською новини, пишу українською, почав потроху вести фейсбук українською. Моя асистентка перевіряє мої дописи на помилки, потім вказує мені на них, і я сам їх потім редагую, цим самим вчуся", – поділився Сенцов.