Число добових випадків COVID-19 перевищила тисячу вдруге за час пандемії.

 

Минулої доби в Україні вдруге за весь час пандемії коронавірусної хвороби виявили понад тисячу випадків захворювання. Українські лабораторії підтвердили 1106 випадків COVID-19, що є другим за величиною значенням за час спалаху COVID-19 (нагадаємо, за підсумками 24 червня було 1109 нових пацієнтів).

 

Графіка Віталія Руденького

 

Найбільше добових випадків уперше за тривалий час виявили у Рівненській області - 143 позитивних тести. Високі показники надалі зберігаються у Києві та на Львівщині - 129 і 114 відповідно. Близько до лідерів перебувають Одещина - 97 та Івано-Франківщина - 85.

 

Загальне число захворювань досягло 63 929.

 

Упродовж минулої доби померло 19 людей (загальна кількість летальних випадків - 1590).

 

За вчорашній день зняли діагноз із 611 пацієнтів (загальна кількість одужань - 35 497).

 

25.07.2020

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