Зеленський хоче, щоб домовленість про перемир'я підписав сам Путін.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що домовленість про початок повного і всеосяжного "режиму тиші" із 27 липня підпишуть усі лідери країн "Нормандської четвірки", зокрема президент Росії Владімір Путін. Згідно з його очікуванням, це посилить статус домовленостей і посприяє довготривалому миру.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Станиці Луганській у ході поїздки на Донбас із президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою.

"У нас дійсно багато професіоналів, які перебувають у постійних перемовинах у форматі засідання Тристоронньої контактної групи, і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – стале припинення вогню. Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін "Нормандської групи". Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли буде стале припинення вогню", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням Офісу Президента.

Президент зауважив, що підписання угоди лідерами підвищить статус домовленостей.

Водночас Зеленський наголосив, що досягнуті домовленості не позбавляють українських військових можливості для самозахисту.

Зі свого боку міністр оборони України Андрій Таран додав, що стаття 51 Статуту ООН дає право захищатися. Таран зазначив, що Україна має політичну волю до сталого припинення вогню, та висловив сподівання, що "інша сторона" (Офіс Президента почав повторюватися з цією "іншою стороною") також зможе це продемонструвати.

Деталі перемир'я все ще пропрацьовують.

"Це узагальнена заява, детально по цій заяві ми повинні просто йти в «мінському форматі» – така є домовленість. У «мінському форматі» детально все повинно бути виписано: кожна людина, хто відповідає, коли, як передається ця інформація. Тобто це буде окрема історія, вона дуже довга", – зауважив керівник держави.

"Ми хочемо розшифровки кожного пункту «Мінська». Тоді ми будемо бачити – ми в змозі виконати це чи не в змозі, як ми це будемо робити, хто буде відповідальний", – додав він.