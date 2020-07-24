Зеленський вважає пожежу у домі Шабуніна проявом "конфлікту".

Президент України Володимир Зеленський засудив підпал у будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Керівник держави припустив, що переслідування активістів – то ознака нетерпимості українців до чужої позиції.

Про це йдеться у заяві Зеленського, опублікованій у Facebook.

"Буду максимально відвертим. Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство", – констатував Зеленський.

"Україна, на мій погляд, повинна вже виходити з епохи конфліктів. Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади й особливо на наші правоохоронні органи. На жаль, це дійсно дуже погана історія. Тому що, незалежно від поглядів, позиції, громадської активності, будь-яка людина в нашій країні має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн", – зазначив Президент.

Зеленський чекає від правоохоронних органів змістовного розслідування нападів на активістів, "які дійсно часто порушують непрості питання суспільного устрою".

"Зрозуміло, я щиро співчуваю Віталію Шабуніну та всім тим нашим співгромадянам, які через свою громадянську позицію потрапляють у такі неприємні ситуації. Винних потрібно обов'язково знайти й покарати. Саме так – знайти й покарати. А ми – суспільство – все-таки повинні навчитися толерантного ставлення до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань. І хто висловлює її активно та регулярно", – сказав Президент.