Число добових випадків ковіду приблизилося до тисячі.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 972 випадки коронавірусної хвороби, що є максимальним показником аж за цілий місяць.
Про це йдеться в даних, опублікованих на сайті РНБО.
Динаміка поширення ковіду: середнє за попередні сім діб
Найбільшу кількість добових випадків ковіду зафіксували на Львівщині (126), у Києві (118), на Рівненщині (96), Івано-Франківщині (87) і Харківщині (74).
За добу одужало 886 людей, 20 пацієнтів померли.
Загальна кількість одужань – 34 886. Летальні випадки – 1571.
24.07.2020