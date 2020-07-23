Поліція трактує пожежу в будинку Шабуніна як вмисний підпал.

 

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про те, що він вимагатиме від правоохоронців перекваліфікувати кримінальне провадження за фактом пожежі в його будинку на київській Русанівці: антикорупційний активіст наполягає на застосуванні тяжчої статті. Наразі карну справу відкрили за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу - умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Шабунін же вважає, що інцидент можна трактувати і як замах на його родину.

 

Про це Віталій написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Я не погоджуюся з такою кваліфікацією. Підпал вночі будинку, в якому сплять люди, - це не про пошкодження майна. Слава Богу, що сусідка не спала о 2:30 ночі, що дітей не було вдомі, що батько вчасно перекрив подачу газу в дім. Все могло закінчитися набагато гірше", - прокоментував Шабунін.

 

Адвокатка Шабуніна Олена Щербань заявила: коли представники потерпілих подивились на місце пожежі, послухали свідків, то прийшли до висновку, що йдеться саме про замах на життя людей, які перебували в будинку.

 

"Коли серед ночі до вашого будинку потрапляє такий пристрій, і коли точно відомо, що в цьому будинку сплять люди, - це точно посягання на життя… В будинку живуть діти, їх сьогодні не було, добре", - Щербань, згідно з повідомленням Hromadske.

 

Щербань додала, що Шабунін і його представники вимагатимуть зміни підслідності справи і не хочуть, аби розслідуванням опікувалася Національна поліція: бо Віталій неодноразово критикував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

 

Сам Віталій Шабунін повідомив про те, що ушкодження будинку - критичні, і він покищо не надається для експлуатації. "Всередині будинку все ще гірше, ніж зовні. Для життя він непридатний", - поінформував антикорупційний активіст.

 

Віталій спростував тезу, котру в четвер ретрансолювало декілька заанґажованих на темі МВС блоґерів про те, начебто збитки Шабуніну не страшні через добру страхівку. "Будинок не застраховано. Банально, руки не дійшли", - додав активіст.

 

Громадський сектор ініціював збірку коштів для допомоги родині Шабуніних.

 

23.07.2020

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