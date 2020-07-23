Європарламент відмовився ухвалювати компромісний проєкт бюджету ЄУ.

Напередодні цей фінансовий документ був узгоджений після важких і тривалих перемовин на саміті Євроунії.

Узгоджена на багатоденному саміті Європейської Унії компромісна угода щодо бюджету ЄУ на найближчі сім років, що включає пакет допомоги господаркам, які постраждали від пандемії коронавірусу, зустріла спротив в Європейському парламенті. Як повідомила в четвер, 23 липня, телерадіокомпанія Deutsche Welle, євродепутати відмовилися затверджувати проєкт бюджету і зажадали проведення додаткових перемовин.

Зокрема, європарламентарі в своїй резолюції зажадали «цілеспрямованого збільшення бюджетних коштів» на захист клімату, наукові дослідження, охорону здоров’я та студентську програму Erasmus+. Про це заявив голова найбільшої фракції Європарламенту – Європейської народної партії – Манфред Вебер (Manfred Weber) та керівники інших великих фракцій. Вони також звернулися до Єврокомісії з пропозицією надати конкретні графіки запровадження нових зборів у Євроунії, таких, наприклад, як цифровий податок. Прив'язка надання фінансової допомоги до дотримання країнами стандартів правової держави також не влаштувала парламентаріїв.

Остаточне голосування щодо проєкту бюджету має відбутися у вересні. Потім головний фінансовий документ Європи мають ще ратифікувати парламенти 27-ми країн-членів. З першого січня 2021 бюджет ЄУ має набути чинності.

Глави держав і урядів ЄУ на чотириденному саміті домовилися про створення фінансового пакету обсягом в 1,8 трлн євро. Із них 1074 млрд буде виділено в рамках семирічного бюджетного плану Унії на 2021–2027 роки. Решта 750 млрд євро планується витратити в рамках програми відновлення господарок країн ЄУ, які постраждали від пандемії коронавірусу. Крім того, виділяються кошти на підтримку цифровізації економіки і переведення її на екологічний шлях розвитку.