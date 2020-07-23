Європарламент відмовився ухвалювати компромісний проєкт бюджету ЄУ.

Напередодні цей фінансовий документ був узгоджений після важких і тривалих перемовин на саміті Євроунії.

 

 

Узгоджена на багатоденному саміті Європейської Унії компромісна угода щодо бюджету ЄУ на найближчі сім років, що включає пакет допомоги господаркам, які постраждали від пандемії коронавірусу, зустріла спротив в Європейському парламенті. Як повідомила в четвер, 23 липня, телерадіокомпанія Deutsche Welle, євродепутати відмовилися затверджувати проєкт бюджету і зажадали проведення додаткових перемовин.

 

Зокрема, європарламентарі в своїй резолюції зажадали «цілеспрямованого збільшення бюджетних коштів» на захист клімату, наукові дослідження, охорону здоров’я та студентську програму Erasmus+. Про це заявив голова найбільшої фракції Європарламенту – Європейської народної партії – Манфред Вебер (Manfred Weber) та керівники інших великих фракцій. Вони також звернулися до Єврокомісії з пропозицією надати конкретні графіки запровадження нових зборів у Євроунії, таких, наприклад, як цифровий податок. Прив'язка надання фінансової допомоги до дотримання країнами стандартів правової держави також не влаштувала парламентаріїв.

 

Остаточне голосування щодо проєкту бюджету має відбутися у вересні. Потім головний фінансовий документ Європи мають ще ратифікувати парламенти 27-ми країн-членів. З першого січня 2021 бюджет ЄУ має набути чинності.

 

Глави держав і урядів ЄУ на чотириденному саміті домовилися про створення фінансового пакету обсягом в 1,8 трлн євро. Із них 1074 млрд буде виділено в рамках семирічного бюджетного плану Унії на 2021–2027 роки. Решта 750 млрд євро планується витратити в рамках програми відновлення господарок країн ЄУ, які постраждали від пандемії коронавірусу. Крім того, виділяються кошти на підтримку цифровізації економіки і переведення її на екологічний шлях розвитку.

23.07.2020

До теми

Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20 | | Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
З прицілом на осінь
Юрко ТИМЧУК
З грацією сомнамбули країна потрошку переходить зі стану буцім карантину в сезон нібито канікул. Стаються речі, суть яких станевидно, коли помідори подешевшають, а бузьки повернуться на береги Нілу.
20.07.20 | | Україна
Сатанинські льохи Голокосту
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У Сатанові тривають ексгумаційні роботи у льоху, де в травні 1942 року гітлерівці живцем замурували три сотні людей. Це вже другий такий льох. Автор спустився в обидва.
20.07.20 | | Галичина
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.