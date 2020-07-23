Київське "Динамо" очолив учорашній ворог – Мірча Луческу.

Посаду головного тренера футбольного клубу "Динамо" (Київ) отримав учорашній недруг столичного клубу, колишній наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.

Презентація Луческу відбулася на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського у четвер.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс, котрий у часи запеклого суперництва між командами у 2004–2016 роках випустив у бік Луческу купу гострих слів, назвав нового співробітника клубу "одним із найкращих тренерів у світі". "Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського «Динамо», він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами", – сказав Суркіс, передбачаючи, очевидно, невдоволення з боку правдивих шанувальників київського клубу.

Сам Луческу сказав, що "скучив за Україною". "Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені так само, як і тими результатами, яких я досягну на чолі «Динамо»", – зауважив Луческу.

Колишній тренер "Шахтаря" висловив подяку керівництву київського клубу за довіру, "а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями".

Офіційний сайт "Динамо" зазначає в біографічній довідці: Мірча Луческу свою тренерську кар'єру розпочав у сезоні 1979/1980. З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним із найбільш титулованих тренерів у світі. Серед країн, в яких працював у якості тренера Луческу, – Румунія, Італія, Туреччина, Україна.

Пресова служба клубу ані словом не згадала про роботу в "Шахтарі", якій Луческу присвятив 12 років, ані про його недавній досвід у чемпіонаті Росії.