Тристороння контактна група домовилася про повне, ще повніше перемир'я.

Офіс Президента України заявив про "прорив" у "мінських переговорах" – Тристороння контактна група домовилася про початок із 00:01 27 липня режиму "повного та всеосяжного припинення вогню".

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Офісу президента України.

"На засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу. Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ", – прокоментували на Банковій.

ОП зазначає, що "прорив у роботі ТКГ в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів у Берліні й Парижі".

У Володимира Зеленського зазначили, що режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню – "у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною" – є базовою передумовою реалізації "мінських домовленостей" і відкриває шлях до виконання інших зобов'язань.

Cпеціальний представник нинішнього голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Гайді Грау привітала досягнення домовленостей "стосовно додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Грау перелічила конкретні зобов'язання керівництва Збройних сил України та ватажків збройних формувань ОРДЛО:

- заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

- заборону на застосування вогню, включно зі снайперським;

- заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях, насамперед на об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема школах, дитячих садках, лікарнях і приміщеннях, відкритих для громадськості;

- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;

- створення і задіяння координаційного механізму щодо реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у нинішньому складі;

- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається лише в тому разі, якщо його відкрито за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлено ТКГ;

- вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані жодними іншими наказами, зокрема секретними.

"Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття цієї заяви, включно з додатковим інженерним облаштуванням позицій, та/або будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб у бік противника, зокрема з метою здійснення розвідувальних або диверсійних дій", – заявила Грау.

Керівництво ЗСУ та збройних формувань ОРДЛО має публічно заявити про видання наказів із перерахуванням усіх зазначених заходів і підтвердити, що накази про припинення вогню відповідають цим заходам.

Водночас, як заявив представник української делеґації у політичній підгрупі Денис Казанський, насправді до згоди на переговорах дуже далеко. Політична підгрупа вчора сварилася; про перемир'я ж домовилася група з питань безпеки.

"Такі переговори, що стосуються розведення сил, перемир’я та інших військових питань, проходять у підгрупі з безпеки, без нашої участі. Їх веде військове командування, тому деталей не знаю. Можу сказати тільки, що налаштований скептично, адже подібних “остаточних” перемир’їв було підписано вже приблизно 100500, і всі з відомим результатом. Наприклад, про попереднє “всеосяжне і безстрокове” припинення вогню було домовлено рік тому – з опівночі 21 липня 2019 року", – написав Казанський у Facebook.

З його слів, у політичній підгрупі представники ОРДЛО "влаштували істерику" через те, що Верховна Рада відмовилася призначити місцеві вибори на Донбасі на 25 жовтня. "Були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", – резюмував Казанський.

Поза тим дивує, що благої домовленості про перемир'я вдалося досягнути невдовзі після спалаху насильства на фронті і навіть фіксації воєнних злочинів.

Нагадаємо, у липні бойовики посилили вогонь вздовж лінії розмежування. Зокрема, 10 липня внаслідок обстрілів загинув боєць 24-ої бригади Тарас Матвіїв, удостоєний згодом звання "Герой України" (посмертно).

13 липня неподалік від Зайцевого підірвався лейтенант Дмитро Красногрудь. Бойовики відмовилися видавати його тіло Україні і влаштували засідку, з котрої відкрили вогонь у бік евакуаційної групи.

Внаслідок обстрілів загинув військовий медик Микола Ілін. Ще один воїн, Ярослав Журавель, отримав поранення. Невдовзі після обстрілу військовослужбовця зафіксувала живим камера безпілотника. Ярослава не вдалося врятувати – за декілька днів його знайшли мертвим.

Бойовики видали українській стороні тіло Миколи Іліна зі слідами посмертного вандалізму.