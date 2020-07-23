Число добових випадків ковіду досягло максимуму за три тижні.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 856 нових випадків коронавірусної хвороби, що є найбільшим показником добових захворювань за три тижні (3 липня зафіксували 914 випадків).

 

Про це йдеться у даних Ради національної безпеки та оборони, оприлюднених у четвер.

 

Дані посортовано за кількістю активних випадків в областях

 

Найбільше нових пацієнтів виявили у Києві (112), Львівській (109), Івано-Франківській (76) і Рівненській (71) областях.

 

Загалом за час пандемії в Україні занедужала 61 851 особа. Рівно 34 тисячі одужали (828 за добу). Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла 1551 людина (17 летальних випадків за добу).

 

23.07.2020

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