Раптово помер колишній мер Винників.



Раптово помер колишній міський голова Винників Ярослав Хамуляк. Про це повідомили на сайті Винниківської міської ради.

Фото: vynnyky-rada.gov.ua

«У цей скорботний час хай Господь дає родині та близьким сили перенести біль непоправної втрати. Нехай добрий, світлий спомин про пана Ярослава назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Його завжди будуть пам’ятати як працелюбну, розумну і люблячу людину. Вічна йому пам’ять!» – йдеться в повідомленні.

Ярослав Хамуляк помер учора надвечір. Чоловік порався на власному городі, що на вулиці Яворницького, коли йому стало погано. Рідні викликали швидку медичну допомогу, проте лікарі нічим не змогли допомогти, – розповіли родичі покійного «Винниківському віснику».

Парастас за померлим служитимуть сьогодні, 22 липня, о 20:00 у каплиці храму Климентія Папи за адресою: вул. Чупринки 70. Похорон відбудеться завтра, 23 липня, о 12:00, з каплички храму Климентія Папи.

Ярослав Хамуляк народився у березні 1951 року. Був мером Винників від 1994-го до 2002-го.