Раптово помер колишній мер Винників.


Раптово помер колишній міський голова Винників Ярослав Хамуляк. Про це повідомили на сайті Винниківської міської ради.

 

Фото: vynnyky-rada.gov.ua

 

«У цей скорботний час хай Господь дає родині та близьким сили перенести біль непоправної втрати. Нехай добрий, світлий спомин про пана Ярослава назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Його завжди будуть пам’ятати як працелюбну, розумну і люблячу людину. Вічна йому пам’ять!» – йдеться в повідомленні.

 

Ярослав Хамуляк помер учора надвечір. Чоловік порався на власному городі, що на вулиці Яворницького, коли йому стало погано. Рідні викликали швидку медичну допомогу, проте лікарі нічим не змогли допомогти, – розповіли родичі покійного «Винниківському віснику».

 

 

Парастас за померлим служитимуть сьогодні, 22 липня, о 20:00 у каплиці храму Климентія Папи за адресою: вул. Чупринки 70. Похорон відбудеться завтра, 23 липня, о 12:00, з каплички храму Климентія Папи.

 

Ярослав Хамуляк народився у березні 1951 року. Був мером Винників від 1994-го до 2002-го.

22.07.2020

До теми

Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
Сатанинські льохи Голокосту
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У Сатанові тривають ексгумаційні роботи у льоху, де в травні 1942 року гітлерівці живцем замурували три сотні людей. Це вже другий такий льох. Автор спустився в обидва.
20.07.20 | | Галичина
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20 | | Наука
Комплекс провини, або Криза неолібералізму
Ілько ЛЕМКО
Інстинкт самозбереження нації сильніший, аніж комплекс провини її громадян. Бо каяття – дуже добра штука, але до певної межі.
19.07.20 | | Дискурси
Математичний аналіз повинен виявляти всі Deepfake
Можливо, науковці знайшли слабинку Deepfake. Простий математичний аналіз пікселів може виявити специфічну схему картинок, які створив штучний інтелект.
18.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.