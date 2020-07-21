Зеленський виконав вимогу луцького терориста.

 

Президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог Максима Кривоша, котрий у вівторок вранці захопив у центрі Луцька автобус із пасажирами: на сторінці Президента у Facebook з'явилося відео, публікації котрого вимагав зловмисник.

 

 

Так, Зеленський говорить на записі (російською мовою): "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім".

 

У коментарях до відео від імені Зеленського також з'явилися скріншоти вимог терориста. У цих вимогах "Максім Плохой" вимагав від чільних чиновників і голів Церков визнати себе "терористами в законі". Від Зеленського ж просив прорекламувати кіно "Земляни".

 

Публікація списку вимог начебто також була умовою "Максіма Плохого". З іншого боку, в такий спосіб Зеленський міг ніби подати виправдання за те, що спонукало його опублікувати настільки дивакувате звернення.

 

Інформаційна аґенція УНІАН пише, що "Максім Плохой" змушував проглядати цей фільм і своїх заручників.

 

Прессекретар Президента Юлія Мендель повідомила, що Зеленський мав особисту розмову з "Плохім".

 

З її слів, терорист звільнив трьох перших заручників – вагітну жінку, дитину, літню особу – саме після бесіди зі Зеленським. 

 

"Земляни" (Earthlings) – американський документальний фільм, який розповідає про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі.

 

Режисером фільму виступив зоозахисник Шон Монсон, закадровий текст прочитав Хоакін Фенікс (зірка фільму "Джокер"), продюсером стрічки стала актриса Меггі Кью, а музикант Мобі – автором саундтреку. Усі є веган-активістами.

 

Фільм демонструє кадри з птахофабрик, боєнь, місць вичинки і продажу шкіри та хутра, дослідницьких лабораторій тощо.

 

21.07.2020

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