У будівлі Львівського апеляційного суду почали реставрацію унікальних вітражів.



У будинку на площі Соборній, 7, у Львові, де нині міститься Львівський апеляційний суд, розпочали роботи з реставрації чотирьох унікальних вітражів, виготовлених у майстерні Станіслава-Габріеля Желенського 1914 року.

Фото: city-adm.lviv.ua

Роботи відбуваються за фінансування інституту Polonikа на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР у рамках проєкту «Спільна спадщина».

Реставрацію виконує Марія Шумська-Барвінок. Вона зазначила, що вітражі 1914 року з «дуже поважним» авторством майстерні Станіслава-Габріеля Желенського – якісні, цінні й індивідуальні, адже створені за індивідуальним проєктом. Проте на сьогодні вони не в найкращому стані.

Фото: city-adm.lviv.ua

«Хоча вони вистояли стільки часу, та за цей-таки час вони "попливли" – це коли від вертикальної площини йде вигин у той чи інший бік. Тут вигинів дуже багато, є навіть відхилення на 6 см. Зараз ми акуратно знімаємо вітражі й доправляємо їх у майстерню. Там будемо чистити, ремонтувати, підклеювати й укріплювати. Максимально автентичного, що можливо, залишимо. Адже основний принцип реставрації – зробити настільки мало, наскільки можливо, але настільки багато, наскільки це потрібно. Тобто чогось зайвого ми робити не будемо. Замінимо лише неавтентичне скло, яке було вставлене пізніше, щоб не була дірка. Закінчення проєкту заплановано в першій половині грудня. Однак зовнішнє охоронне засклення зробимо до вересня", – розповіла Марія Шумська-Барвінок.

Фото: city-adm.lviv.ua

Начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко додала, що реставрувати вітражі планували, ще коли у Львові діяв проєкт GIZ, фінансований німецьким урядом. Але умовою GIZ було дофінансування робіт з боку власника чи користувача, а Апеляційний суд не дуже йшов на контакт. Проте нинішня, друга, спроба реставрації виявилася вдалою. Фінансує роботи інститут Polonikа на прохання управління. Місто співпрацює з інститутом Polonika в рамках проєкту «Спільна спадщина», який фінансують з міського бюджету й за кошти інституту. Виконують роботи фахівці з Польщі та України.

Фото: city-adm.lviv.ua

«Цього року через епідемію коронавірусу фахівці з Польщі не могли приїхати, тому інститут запропонував, щоб ми вибрали об'єкт, зробити який у нас є достатньо фахівців, а вони профінансують. Тому ми запропонували вітражі у будинку на пл. Соборна, 7. Будинок добре зберігся і має багато цінних елементів. Маю надію, що після реставрації вітражів буде кращий доступ до приміщень, і люди зможуть їх побачити. Адже люди мають бачити такі гарні твори мистецтва», – наголосила Лілія Онищенко.