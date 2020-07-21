Степан Бандера облив депутата "ОПЗЖ" зеленкою під стінами парламенту.

 

Народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля стін Верховної Ради. Месника затримала поліція. Він сказав журналістам, що відплатив Волошину за заяви про те, начебто Україна не має суверенітету, а на прохання журналістів назватися відрубав: "Степан Бандера".

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

17 липня Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що "навмисно" не прийшов на урочисті збори парламенту з приводу 30-ї річниці про державний суверенітет України, тому що вважає, що суверенітет "повністю віддано зовнішньому управлінню".

 

"Країна, яка не має суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом", – додав він.

 

Унаслідок "кольорового атентату" постраждав і народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко. Він сказав, що позиватиметься до суду, бо нападник зіпсував йому маринарку і мешти. 

 

"Я буду звертатися з позовом про матеріальне відшкодування. Тому що краватка, сорочка, брюки, сумка, черевики – це все коштує. Воно все, вибачте, брудне і не відмивається", – засмутився він.

 

 

21.07.2020

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