Заручники в Луцьку: Автобус захопив уродженець Росії, що носив форму "Беркута".

Національна поліція встановила особу чоловіка, котрий захопив автобус із пасажирами у Луцьку. Зловмисник походить із Росії. Сидів у в'язниці за бандитизм.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Особу правопорушника встановлено. З того, що я зараз можу сказати, – це громадянин 1975 року народження, уродженець Російської Федерації, зараз громадянин України, і проживає в Луцьку. Раніше ця особа притягувалася до кримінальної відповідальності. Він був судимий і відбував термін за тяжкою статтєю, це 187 стаття Кримінального кодексу під значком 4 – груповий розбій. У 2013 році був звільнений", – повідомив Шкіряк.

Видання "Слідство.Інфо" зазначає, що чоловіка звати Максим Кривош. Народився в селищі Гай Оренбузької області (Росія).

У 2015 році Кривош зареєстрував торговельний знак з підписом "Я могу". Такий же знак зображено й на книжці "Філософія злочинця" авторства Максима Плохого (начебто того самого Кривоша), а також на знимці "Плохого" зі соцмережі "ВКонтактє".

Згідно з інформацією видання, у листопаді 2005 року Максима Кривоша засудили до 8,5 років за ґратами з конфіскацією майна. Статті, за якими Кривош отримав покарання, стосуються незаконних зберігання та поводження зі зброєю, а також бандитизму та вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або було вчинене організованою групою.

Схоже про себе розповідає й "Максим Плохой" у своїй книзі. З його слів, у 2006 році його звинуватили у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї та самовільному присвоєнню владних повноважень чи посадового звання.

Як розповідав Плохой у своїй книжці, він використовував уніформу спецпідрозділу "Беркут". Покарання він начебто відбував у Сокальській виправній колонії. За ґратами перебував уже не вперше: згідно із власним зізнанням, у 18 років його засудили до шести років за ґратами.

Вранці невідомий чоловік захопив у Луцьку пасажирський автобус "Берестечко-Красилівка", у якому перебуває близько 20 осіб.

Зловмисник заявив, що бореться проти "системи", і вимагає від представників влади, політиків і глав церков зізнань, що вони – "терористи в законі".

У нападника є вогнепальна зброя. Автобус, що стоїть у центрі Луцька, має прострелені шиби.