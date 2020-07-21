Науковці порахували кількість думок в людини за добу.

У середньостатистичної людини виникає близько 6200 думок щодня, тобто середня тривалість однієї думки – біля десяти секунд. Канадські когнітивні нейробіологи розробили новий метод, який дозволяє картографувати за допомогою fMRI (функціональної магнітно-резонансної томографії) розумову активність і стежити за її розвитком. Кожен стан мозку відображався точкою на площині, а динаміка цих станів, якщо думка розвивається навколо однієї теми, – кривою лінією, своєрідними "хробами думки". Якщо виникає нова думка, то "хроби" виникають в іншому місці. Це дозволило визначити початок і кінець думки, дозволяючи підрахувати, скільки ж думок виникає в нашій голові на добу. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications,

 


Представлення мережевого простору. (А) безперервне випадкове проходження через простір можливих мережевих конфігурацій породжує фрагменти в просторі t-SNE (T-розподілене вкладення стохастичної близькості), на відміну від (Б) безперервних хробоподібних сегментів, коли атрактор утримує мережеві конфігурації у відносній мета-стабільності.

 


Приклад спрощеного представлення t-SNE, що включає обидва типи сегментів при 15-хвилинному rs-fMRI скануванні одного учасника; градієнт кольору передає часову динаміку від нуля до 900 секунд.

 

Думки людини часто бувають хаотичними і неструктурованими. Окремі думки можуть складатися з декількох довгих комбінацій або з пари окремих слів. "Ідентифікація думок за патернами виглядає так само складно, як спроби вивчити нову мову з нуля. Тому ми пішли іншим шляхом і почали з вивчення "пунктуації" цієї мови, тобто визначили межі між думками", – розповіла співавтор дослідження Джулі Ценґ.

 

"Новий метод спрямований на визначення того, коли люди думають про певні речі, а не про те, про що вони думають. Раніше, протягом всієї історії досліджень мислення, переходи від думки до думки залишалися невловимими, бо фіксувалися тим, як тестовані описували свої власні думки – а метод цей, як відомо, надто ненадійний, – пояснив керівник дослідження Джордан Поппенк. – Можливість встановити початок нових думок дає нам заглянути в "чорний ящик" розуму в стані спокою – досліджувати час і темп думок, коли людина просто мріє про обід і залишається сама з собою в інших аспектах".

 

Оскільки з результатів випливало, що велика кількість переходів пов'язана з великим числом думок, що змінюють одна одну, вчені припустили, що велика частота переходів буде властива невротичним людям. І дійсно, психологічна та фізіологічна характеристики корелювали, а переходи невротичних тестованих були менш подібні на переходи інших учасників: люди з невротизмом схильні відволікатися, а їхні думки швидше перескакують, наприклад, з однієї теми  на іншу.

 

 

21.07.2020

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